Navigator participa em conferência internacional no âmbito da COP 27

A Navigator Company foi uma das empresas convidadas a participar na “Vision 2045 Summit”, uma conferência que tem como objectivo juntar líderes de vários países e sectores para debater os grandes objectivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, e que decorre em simultâneo à 27ª Conferência sobre as Alterações Climáticas de 2022 (COP 27), em Sharm El-Sheikh, no Egipto.

A empresa portuguesa pretende demonstrar que “as florestas plantadas fornecem uma plataforma para enfrentar os desafios globais, quer pela captação de carbono, quer pela matéria-prima, a madeira, que contém componentes com potencial para substituir com inúmeras vantagens diversos produtos de origem fóssil”, sendo adicionalmente referido em comunicado da Navigator que um “futuro sustentável está patente no seu modelo de negócio”.