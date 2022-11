Casino Figueira é o naming sponsor da “Figueira Champions Classic”

“Num tempo como aquele em que vivemos, no qual a pressão sobre os orçamentos é enorme, um evento desportivo com este relevo é uma aposta muito forte pelo quanto vai beneficiar a economia local e a notoriedade da cidade, ao abarcar todas as freguesias do concelho”, palavras de Pedro Santana Lopes, após a assinatura dos protocolos que decorreu no salão nobre dos Paços do Concelho, entre o município da Figueira da Foz e o Clube Desportivo Fullracing e um outro com a Sociedade Figueira Praia, representados por Carlos Pereira, promotor da “Figueira Champions Classic”, e por Fernando Matos e José Miguel Amorim, administradores da Sociedade Figueira Praia, respectivamente.

A realização nos dias 11 e 12 de Fevereiro da “Figueira Champions Classic”, prova classe 1.1 UCI, por um período de três anos, apresenta-se “como um grande desafio e compromisso de todos os envolvidos, naquele que é o maior patrocínio de sempre atribuído pela Sociedade Figueira Praia, S.A.”, conforme disse Fernando Matos, “enquanto aposta galvanizadora da marca Figueira da Foz para o exterior, sem nunca esquecer os aportes ao nível da hotelaria e restauração”. E foi neste contexto que o promotor e director da prova, Carlos Pereira, referiu sentir-se “bastante honrado por trazer um evento desta natureza para uma cidade como a Figueira da Foz”.

O presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz rematou a sua intervenção, dirigindo uma palavra a todas as forças políticas que, unanimemente, votaram favoravelmente a realização do evento.