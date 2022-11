No próximo sábado, pelas 16 horas, o grupo de teatro Associação Viver em Alegria vai apresentar a peça “Branco”, baseada na obra de José Saramago “Ensaio sobre a Lucidez”, com palco no Auditório Municipal.

A peça faz parte do exercício final dos alunos de teatro da Universidade Sénior da Figueira da Foz, previamente apresentado em Junho, agora em “versão mais curta e com elenco mais pequeno, numa nova encenação de Luís Ferreira”, refere comunicado da associação.