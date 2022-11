CAE recebe espectáculo com coro sul-africano

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) recebe, no dia 24, um espectáculo com o Soweto Gospel Choir – “Freedom”, constituído por artistas da África do Sul.

“Após terem sido premiados com o terceiro Grammy, agora para ‘Freedom’ – Melhor Álbum de World Music 2019 – o aclamado coro traz aos palcos nacionais a alegria da música Gospel sul-africana, num espectáculo repleto de cor, emoção e harmonias únicas, em honra de Nelson Mandela e da luta do país pela liberdade”, referiu, em comunicado, o Município da Figueira da Foz.

Para além dos seus hinos tradicionais sul-africanos, o coro irá apresentar interpretações de “Amazing Grace”, “Hallelujah”, e “Freedom Songs Medley”.

O espectáculo, no Grande Auditório do CAE, a partir das 21h30, tem bilhetes à venda nas instalações do CAE e na Ticketline.