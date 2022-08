No passado fim-de-semana, foi realizado, na Praia do Forte, a Regata Beach Sprints Figueira da Foz, que contou com uma participação de mais de cinquenta atletas e 14 Clubes nacionais e estrangeiros, que incluiu a Naval Remo.

A Regata Beach Sprints Figueira da Foz foi organizada pela Associação Desportiva Naval Remo e pela Federação Portuguesa de Remo e teve o patrocínio da Microplásticos para o “Prize Money”.