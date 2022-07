Grupo Litocar junta-se à rede de concessionários Volvo

A Volvo Car Portugal anuncia a chegada do Grupo Litocar à sua rede de concessionários oficiais, oque acontece já amanhã, dia 1 de Agosto.

Reforçando a presença no mercado automóvel com a aquisição das operações da Ascendum Auto em Coimbra, Leiria, Lisboa e Viseu, o Grupo Litocar passa a representar a marca de automóveis Volvo.

O figueirense João Cardoso, CEO do Grupo Litocar diz que “no âmbito do nosso plano estratégico, o crescimento, a sustentabilidade, o alargamento da nossa oferta e a presença em todos os segmentos de mercado, são objectivos a atingir. Com a aquisição da Ascendum Auto e com a marca Volvo, cujos valores partilhamos, vamos atingir parte importante dos mesmos. Prosseguir com a actividade de um operador nascido na região centro, com 63 anos no mercado e com presença na região de Lisboa é um enorme desafio mas, com a ajuda de todos e a dedicação e capacidade das nossas equipas, estamos certos de que iremos superá-lo.”