A Sociedade Filarmónica Dez de Agosto repete este ano, mais uma vez, a iniciativa “Serenatas do Mondego”.

Às quarta-feira, pelas 22 horas, na cidade, e à sexta-feira, em três freguesias do concelho, mais precisamente em Maiorca, Bom Sucesso e Tavarede.

Este evento, que tem o apoio da Câmara da Figueira da Foz, destaca a canção coimbrã e o fado de Lisboa na sua programação.

No âmbito do seu aniversário, a Dez de Agosto vai engalanar com flores a Rua das Rosas junto à sua sede.