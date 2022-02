A Associação Desportiva Naval Remo anunciou a introdução da Escola de Canoagem da Naval Remo na Figueira da Foz com o instrutor Alain Acart, veterano e ex-atleta olímpico francês com um currículo extenso do mais alto nível da canoagem.

As inscrições já se encontram abertas a partir do e-mail da instituição geral@navalremo.pt e as aulas vão tomar forma no espaço da Marina do Recreio do Pavilhão Náutico da Figueira.