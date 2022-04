No passado fim-de-semana foi realizado, na Figueira da Foz, o Torneio das Primeiras Remadas e do Remo Jovem, que contou com um conjunto de cinco Regatas realizadas entre os seis Clubes da Associação de Remo da Beira Litoral.

Numa competição que juntou mais de 150 jovens atletas, a equipa da Naval Remo conquistou o segundo lugar, destacando-se com várias posições no pódio.