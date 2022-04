Tradições da Quaresma estão de volta

Depois da realização da “A serração da velha”, levada a cabo no passado sábado pela Sociedade Filarmónica Figueirense, a “Queima de Judas” lembra a morte do apóstolo traidor, uma outra tradição popular, repetida agora por iniciativa da Sociedade Filarmónica Dez de Agosto.

O evento, no Largo do Vale, acontecerá no Sábado Santo, ao meio-dia, destinado mais ao público infanto-juvenil.

Ainda em Sábado de Aleluia, o Enterro do Bacalhau também se cumpre e percorrerá, à noite, as ruas da cidade em cortejo burlesco.

O orador faz discursos de homenagem ao “defunto bacalhau”, num claro festejo ao final do jejum à carne.