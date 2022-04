Procissão dos Passos regressa em Buarcos

Com cerca de 370 anos de história, regressa este domingo às ruas de Buarcos a tradicional Procissão de Nosso Senhor dos Passos.

O encontro com Nossa Senhora das Dores, que apenas surge no século XIX, como recordou Bruno Almeida, especialista em assuntos religiosos, marca este ancestral costume religioso que passeia pela vila de Buarcos.

Depois de dois anos de pausa, devido à pandemia de covid-19, a procissão volta a sublinhar este tempo de Quaresma.

Depois da eucaristia, marcada para as 15h30, na Igreja da Misericórdia, segue-se a procissão com os Sete Passos do Senhor, às 17 horas.