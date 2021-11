Naufrágio ao largo da Figueira da Foz provoca quatro mortos

Quatro pessoas morreram hoje na sequência de um naufrágio ao largo da Figueira da Foz, na praia do Hospital, informou fonte do Hospital Distrital da Figueira da Foz. O único sobrevivente do naufrágio foi transferido para o Hospital da Universidade de Coimbra (HUC) devido a um “ligeiro agravamento” do seu estado de saúde.

Segundo comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN), os quatro tripulantes seguiam numa embarcação marítimo-turística, que transportava cinco pessoas. O alerta foi dado cerca das 7 horas, através de uma das vítimas que conseguiu chegar a terra depois de ter nadado mais de mil metros até conseguir chegar à praia do Hospital, a sul da barra da Figueira da Foz, disseram fontes piscatórias e portuárias.

A AMN explica que, na sequência do alerta e após as buscas levadas a cabo por elementos da Estação Salva-vidas e do Comando Local da Polícia Marítima da Figueira da Foz, bem como uma aeronave da Força Aérea Portuguesa, elementos dos Bombeiros Sapadores e dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz e do INEM, as outras quatro pessoas que estavam desaparecidas foram “localizadas na zona da rebentação da praia do Hospital”.

No areal foram “iniciadas as manobras de reanimação por parte do INEM”, sendo depois as vítimas “transportadas em estado crítico para uma unidade hospitalar pelos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz e pelo INEM”.

As causas do acidente na praia do Hospital, situada a sul da barra da Figueira da Foz, estão “ainda por apurar”, informa a AMN.

Fonte da comunidade piscatória local avançou à agência Lusa que se tratava de uma embarcação de pesca desportiva com cerca de sete metros, que saiu da barra da Figueira da Foz.

As condições de navegabilidade à hora do acidente eram difíceis, sublinha a mesma fonte, devido ao muito nevoeiro e ao mar agitado que se fazia sentir.