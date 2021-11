Centro de Investigação Clínica no Hospital da Figueira

O Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE (HDFF) criou recentemente um Centro de Investigação Clínica (CIC2Fs) que é uma unidade de investigação que tem como objectivo a gestão e centralização de todas as actividades em investigação clínica da instituição.

Esta unidade visa prestar apoio aos ensaios clínicos realizados em parceria com a indústria farmacêutica, estudos clínicos da iniciativa do investigador (médicos, enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, entre outros), e projectos de inovação em saúde, através da disponibilização de capacidade humana e logística para a investigação.

“O CIC2Fs foi criado com o intuito de estimular a investigação clínica e a inovação & desenvolvimento em saúde como área estratégica no HDFF, tendo como principal missão fomentar a cultura de investigação clínica, reforçando o conhecimento científico e as competências dos seus serviços e profissionais em benefício do doente”, segundo nota do Hospital.

Após a implementação do projecto de capacitação “esperamos aumentar as valências do HDFF para a área da investigação & inovação e ser um centro de investigação organizado e eficiente de acordo com as melhores práticas clínicas e principalmente um centro de referência para todos os interessados”.

Com este projecto de capacitação de investigação “esperamos também trazer a possibilidade de acesso a cuidados de saúde inovadores e personalizados para os nossos doentes, e também tornar o HDFF mais atractivo através da valorização curricular dos actuais e futuros profissionais de saúde”.