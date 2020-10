Morreu Maria João Rocha

Natural da Figueira da Foz, onde durante os anos da infância e adolescência se deixou fascinar pelos espectáculos da Companhia Rafael de Oliveira, companhia profissional de teatro itinerante que permanecia nesta cidade durante a época de Verão, Maria João Rocha acabou por fazer uma carreira ligada a esta arte.

Licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mestre em Teatro-Encenação pela Escola Superior de Teatro e Cinema e com o título de Especialista em Comunicação Audiovisual e Multimédia, atribuído por unanimidade por um júri conjunto do Instituto Politécnico de Lisboa / Instituto Politécnico de Leiria / Instituto Politécnico do Porto, Maria João Rocha foi investigadora no Gabinete de Estudos de Cultura, Artes Performativas e Audiovisuais, do CLEPUL – Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e integrou o grupo de trabalho que desenvolveu o projecto de investigação 25/S I Ciclo de Estudos Televisivos.

Foi realizadora de televisão (RTP) e encenadora de teatro. Desempenhou funções docentes nas áreas do audiovisual e do teatro, em diversas escolas superiores e universidades. Foi ainda professora na licenciatura em Artes Performativas da ESTAL – Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa. Em 1994 recebeu uma menção especial do júri do Festival de Teatro Televisivo do Prémio Itália pela realização de Fé, Esperança e Caridade, de Odon von Horváth.

Maria João Rocha faleceu ontem, aos 70 anos, em Lisboa, após doença prolongada.