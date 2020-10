Rota do Mondego reforça “melhor turismo” no Centro

A Grande Rota do Mondego, um percurso com 142 quilómetros inaugurado na Figueira da Foz, pode ajudar à promoção de “melhor turismo” na região Centro, afirmou hoje a secretária de Estado que tutela o sector. “Temos de acreditar que, assim que a procura deixe de estar reprimida, ela vai surgir”, disse Rita Marques, nos Paços do Concelho locais onde decorreu a cerimónia inaugural.

A Grande Rota do Mondego é um itinerário turístico que liga Oliveira do Hospital à Figueira da Foz, passando ainda pelos municípios de Tábua, Mortágua, Penacova, Coimbra e Montemor-o-Velho.

“Temos de acautelar o presente, mas sobretudo acautelar o futuro”, defendeu a secretária de Estado do Turismo, ao recordar que, nos primeiros meses da actual pandemia da Covid-19, foi importante criar “condições para resistir”, adoptando medidas e desbloqueando apoios para salvar empresas e empregos nesta área. Depois, era necessário recuperar das dificuldades, um objectivo do Governo em que disse continuar empenhada.