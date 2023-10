Miguel Gameiro actua com a Filarmónica das Alhadas

O Centro de Artes e Espectáculos acolhe no dia 8 de Outubro, pelas 16h30, no Grande Auditório, o concerto “Reencontro” – Miguel Gameiro com a Filarmónica da Sociedade Boa União Alhadense.

Em Setembro de 2019, a Filarmónica das Alhadas participou no projecto Orquestrae, promovido pelo município, permitindo que as diversas bandas de música do concelho actuassem com alguns artistas de renome.

A Filarmónica Boa União Alhadense actuou com o cantor Miguel Gameiro, interpretando vários temas, agora vai repetir essa ligação musical que teve sucesso.