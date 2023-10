Bom Sucesso recebe concentração nacional Vespa Club

O Vespa Club Bom Sucesso promove a realização da sua 14ª Concentração Nacional, nos dias 6, 7 e 8 de Outubro, no Largo da Feira do Bom Sucesso (Largo Professor Corino de Andrade).

O mote desta edição é o “Arraial Gandarês”, conceito que tem como objectivo dar a conhecer as tradições e costumes da região gandaresa, na qual o Vespa Club se insere, adicionando ao programa actividades como o sarau cultural “As Nossas Raízes”, jogos tradicionais com animação gandaresa e o jogo dos “Carretilhos”. Haverá ainda gastronomia gandaresa e animação nocturna, com bailes e actuações de Dj´s.

Todas as iniciativas de animação são gratuitas e abertas ao público em geral.