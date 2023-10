Temperaturas vão subir

Coimbra é um dos nove distritos que vão estar, entre as 9 horas de sexta-feira e as 18 horas de sábado, sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, adiantou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Coimbra, Porto, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro e Braga vão estar sob aviso amarelo devido à “persistência de valores elevados da temperatura máxima, em especial no interior do distrito”.

O IPMA emite o aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.