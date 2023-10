Expansão de corredor verde na Figueira da Foz prevê mais cinco hectares

O período de discussão pública da delimitação da expansão do corredor verde do Vale das Abadias, na Figueira da Foz, terminou no dia 21 de Setembro, com três participações, anunciou hoje a autarquia.

“A proposta prevê o prolongamento do corredor verde associado ao Vale das Abadias, num total de cinco hectares, abrangendo uma área suficientemente vasta (11 ha) para se articular com a área urbana envolvente e respectivas infraestruturas públicas”, informou o município, em comunicado enviado à agência Lusa.

A Unidade de Execução do prolongamento estabelece um modelo de ocupação territorial “coeso e funcionalmente articulado, definindo as áreas destinadas a espaços públicos e as áreas privadas”.

Segundo a Câmara da Figueira da Foz, a Divisão de Planeamento Municipal, responsável por este processo, encontra-se a analisar e ponderar as participações recebidas, tendo em vista a elaboração da proposta final.

Em Agosto de 2022, Pedro Santana Lopes apresentou uma proposta de delimitação que vai do prolongamento da Avenida das Abadias até à Avenida Mário Soares e à serra da Boa Viagem.

“É uma obra que consideramos relevante para a cidade”, sublinhou, na altura, o autarca, salientando que esperava executar a obra ainda neste mandato, “se o mundo não duplicar os preços que já duplicaram”.

Para o presidente da Câmara da Figueira da Foz, “seria muito mau se aquela zona tivesse outro tipo de ocupação do que aquele que está previsto, porque isso ia ferir o que já está feito e tão importante é para a cidade”.