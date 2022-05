Mercadona abre para o ano mas já procura colaboradores

O estabelecimento da cadeia alimentar espanhola Mercadona já abriu vagas em regime full-time para todas as secções do espaço, visando contractar 65 pessoas. O supermercado, que irá ser construído no topo norte das Abadias, abrirá as portas ao público em 2023.

Para a primeira loja que vai inaugurar na cidade do distrito de Coimbra, a cadeia espanhola disponibiliza no seu site de recrutamento, vagas em regime de horário completo para todas as secções da loja. Entre outras funções, os contractados vão ter tarefas de recepção, armazenamento, embalagem, reposição e exposição dos produtos para cumprir.