Detido por furto na Brenha

Um homem e uma mulher foram detidos pela PSP, na zona da Brenha, na terça-feira, pela prática do crime de roubo, por esticão.

O homem tem 48 anos e a mulher tem 35, referiu a PSP, explicando que a acção esteve a cargo da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial da Figueira da Foz.

“Cerca das 13h40, recebemos a denúncia da ocorrência em apreço, por parte da vítima, uma senhora de 43 anos, que nos disse que momentos antes um homem e uma mulher lhe tinham furtado uma carteira que continha documentos pessoais, uma certa quantia monetária e um telemóvel, colocando-se os dois em fuga num automóvel para parte incerta”, sintetizou a PSP.

A PSP conseguiu então deter os dois suspeitos, além de terem ainda detectado a viatura, que “tinha sido roubada sob ameaça de seringa e através do sequestro da proprietária, no dia 8 do mês em curso, no Porto, momento em também foi roubado o seu telemóvel”.