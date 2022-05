Gasolineira BP para ser desinstalada até ao final de Junho

O posto de fornecimento de gasolina da BP, instalado na entrada da cidade, vai ser demolido em breve, com data prevista para o final da obra no final de Junho, de acordo com informação prestada por Pedro Santana Lopes ao diário AS BEIRAS.

Esta intervenção integra um plano de requalificação que irá abranger a Rua da República, a Rua de Coimbra e a marginal.

O presidente da Câmara referiu que um dos seus principais objectivos é de “mudar a entrada da cidade”, confessando que “a Figueira precisa de mais beleza e dignidade”.