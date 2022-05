A partir de domingo, na Figueira da Foz, decorre a 3.ª edição do Programa Municipal Desporto para Todos (PMDT), trazendo a vários espaços do concelho um conjunto de 28 modalidades desportivas, distribuídas por 236 sessões.

“À semelhança das edições anteriores, o PMDT é um programa municipal de continuidade, desenvolvido pelo Serviço de Juventude e Desporto, que tem vindo a ocupar o seu lugar na programação de eventos da cidade. Nesta 3.ª edição, o PMDT apresenta-se aos munícipes e visitantes com uma oferta variada de actividades de carácter desportivo, ao alcance de todos e todas, com enfoque especial para as crianças e para o público com necessidades especiais: Surf, Equitação, Dança e Orientação são as modalidades disponíveis nesta edição”, referiu a Câmara da Figueira da Foz.

As iniciativas estão disponíveis de domingo até 30 de Setembro.