O concelho da Figueira da Foz vai estar sobre aviso amarelo devido à chuva e trovoada até ao meio-dia de quarta-feira, dia 15 de Setembro, sendo que as nuvens e alguma trovoada continuarão a preencher o céu do distrito até ao final desta semana.

Segundo o Instituto Português da Terra e do Mar (IPMA), as temperaturas vão oscilar entre os 16 e os 24ºC durante a semana, com vento moderado e baixa probabilidade de precipitação a partir de quarta-feira.