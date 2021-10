A Avenida Marginal da Figueira da Foz vai estar com trânsito cortado amanhã para permitir actividades de patinagem e skate, evento que está integrado no Campeonato Nacional de Patinagem de Velocidade, também a decorrer neste fim-de-semana.

Das 13h às 14h30, vão estar presentes monitores dos Coimbra City Rollers, que colaboram com a Associação de Patinagem de Coimbra e com a Federação da patinagem de Portugal, para acompanhar as actividades destes desportos.