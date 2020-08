O figueirense Manuel Marinheiro, presidente da Federação de Motociclismo de Portugal regozijou-se com a vitória do desportista Miguel Oliveira (KTM) que conquistou ontem pela primeira vez uma vitória no Mundial de MotoGP, ao vencer o Grande Prémio de Estíria, em Spielberg, na Áustria, quinta prova do campeonato.