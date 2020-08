Revolução Liberal foi há 200 anos – Figueira faz homenagem a Manuel Fernandes Tomás

A Câmara Municipal da Figueira da Foz, a Associação Manuel Fernandes Tomás e a Associação Cívica e Cultural 24 de Agosto organizam hoje, 24 de Agosto, data em que se assinalam os 200 anos da Revolução Liberal, um programa de homenagem ao «Patriarca da Liberdade», Manuel Fernandes Tomás.

A homenagem terá início pelas 17h30, com a deposição de coroa de flores junto ao túmulo. Pelas 18h30 haverá uma sessão evocativa dos 200 anos da revolução liberal no Grande Auditório do Centro de Artes e Espectáculos (CAE), com intervenções de Carlos Monteiro, de um familiar de Manuel Fernandes Tomás, de Vital Moreira (orador convidado) e José Luís Cardoso.

Por questões de segurança e de limitação dos espaços, a Praça 8 de Maio terá uma área reservada a 20 pessoas (convidados).