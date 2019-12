Lídio Lopes retém a presidência dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz

Apesar da luta de João Mota, ex-comandante opositor de Lídio Lopes, o cargo da presidência da Direcção manteve-se com o mesmo representante.

Na passada noite de Sexta-feira ocorreram as votações para decidir se, pela primeira vez em 40 anos, haveria mudança de chefia dos Bombeiros Voluntários da Figueira. Por volta das 22h00 foram contados 562 votos, dos quais 326 apoiaram a Lista A e 231 a Lista B (mais 3 votos a branco e 2 nulos), revelando que a Lista A, pertencente a Lídio Lopes, venceu as votações, garantindo que este permaneça com o seu cargo.