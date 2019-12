João Pedro Mamede, actor de “A Herdade”, apresentou o filme no CAE

Ontem à noite na sessão das 21h30 de cinema do Pequeno Auditório do CAE, foi exibido o filme “A Herdade” que fez com que a sala ficasse cheia. Para o apresentar estiveram presentes: João Pedro Mamede, que desempenha o papel de Miguel no filme e António Costa, membro da equipa de produção da Leopardo Filmes.

Os convidados falaram em palco antes da tela se iluminar e deram uma breve sinopse do trabalho de produção envolvido na realização do filme. “A Herdade” é um filme candidato de Portugal a uma nomeação para os Óscares 2020 na categoria de Melhor Filme Estrangeiro.