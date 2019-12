Pela primeira vez em mais de 40 anos, existem duas listas a batalhar pela presidência. O actual presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz (AHBVFF), Lídio Lopes, há 20 anos no cargo, tem agora um opositor: João Mota, ex-comandante da corporação.

As votações nos Bombeiros Voluntários decorrem entre as 17h30 e as 21h30 do dia de hoje, numa corporação com cerca de quatro mil sócios e que se aproxima dos 137 anos de existência.