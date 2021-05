No dia 1 de Maio, em Montemor-o-Velho, realizou-se a 2ª Regata das Primeiras Remadas e Remo Jovem, organizada pela Associação de Remo da Beira Litoral.

Entre os jovens remadores ginasistas, destacam-se as vitórias da Benjamim Iris Faustino e dos Juvenis Tomás Neves e André Kingwell, os 2ºs lugares da Benjamim Beatriz Melo, do Infantil Henrique Carrapato e do Juvenil Diogo Gonçalves e a 3ª posição do Iniciado Rodrigo Boieiro.