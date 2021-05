A iniciativa de promoção e incentivo à leitura dinamizada pelo município da Figueira da Foz, “Terças com Poesia” está de volta e tem início marcado para hoje, às 21h30, no facebook do município.

Esta será a primeira de 20 sessões, inaugurada com a leitura de “Vens Através da Distância“, de Miguel de Carvalho, com a declamação do actor e encenador Rui Spranger.