Jornadas Mundiais da Juventude Lisboa peregrinam pelo concelho

No âmbito das Jornadas Mundiais da Juventude Lisboa 2023, os Símbolos das Jornadas, a Cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani, estarão no Arciprestado da Figueira da Foz nos dias 23 e 24 de Abril, com várias cerimónias a serem realizadas.

As actividades religiosas terão início no próximo domingo, pelas 11 horas, com a Eucaristia no Jardim Municipal. Os peregrinos irão depois passar pelas freguesias do concelho em procissão, finalizando as jornadas no concelho pelas 18 horas do dia 24 de Abril (segunda-feira) com a sessão de encerramento na Praça da Europa, onde serão entregues os símbolos.