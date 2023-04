A VIII Mostra de Ofertas Vocacionais e de Emprego – MOVE 2023 vai passar pela Figueira da Foz, sediando-se no Pavilhão do Caras Direitas na próxima quarta e quinta-feira, entre as 10 e as 18 horas.

O evento tem como objectivo dar a entender aos jovens as opções do futuro a nível de trabalho, reunindo no mesmo espaço 35 entidades do concelho que dão resposta ao nível da educação, da formação e do emprego.