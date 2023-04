25 de Abril no CAE com almoço, poemas e dança

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) vai realizar, no dia 25 de Abril, um almoço alusivo ao Dia da Liberdade em conjunto com o evento “CAE – Um Cravo em Nós”, convidando os Maria Bonita, com a poetisa Marina Ferraz e o bailarino Pedro Fonseca.

A actuação desta dupla pretende celebrar “a liberdade do corpo e a liberdade de expressão” com a declamação de poemas e danças alusivas. O CAE relata que haverá uma segunda parte deste espectáculo, onde as pessoas terão a oportunidade de pegar no microfone para declamar os seus próprios poemas.

O almoço será realizado no Jardim Interior deste espaço cultural, com serviço do restaurante Olaias, a 27,50 euros por pessoa. Para informações adicionais e/ou reservas, o público em geral deve contactar telefonicamente o número: 937 408 125.