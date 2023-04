O Centro de Artes e Espectáculos apresenta neste sábado, pelas 21h30, no Grande Auditório, um espectáculo com The Gift, na apresentação do álbum “Coral”, o décimo álbum de estúdio desta banda.

O concerto conta com a participação dos quatro elementos da banda e um coro de 20 elementos, num total de 24 pessoas em palco.

O preço dos bilhetes é de 18 e 15 euros por pessoa, à venda na bilheteira do CAE e na Ticketline.