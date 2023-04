Ontem foi dia de aprendizagem e cultura com grupos de Pré-Escolar do Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz (AEZUFF) a participarem na actividade inserida no Plano Nacional de Cinema “A Escola Vai ao Cinema”.

A iniciativa arrancou em Janeiro, tendo levado várias turmas do AEZUFF a sessões de cinema desde o início do ano. As actividades terão continuidade até ao próximo mês.