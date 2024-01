João de Barros em destaque na 1.ª Jornada de Ténis de Mesa

Foi ontem realizada a 1.ª Jornada de Ténis de Mesa, no Pavilhão Municipal de Montemor-o-Velho, dando início ao calendário competitivo deste Desporto Escolar. Entre as 20 escolas do distrito de Coimbra inscritas, a Figueira da Foz é representada pela Escola Básica Dr. João de Barros.

Esta 1.ª Jornada contou com um elevado número de alunos das Escolas de Montemor-o-Velho, Condeixa-a-Nova e Escola Básica João de Barros, nos vários escalões etários, sendo que os alunos da escola figueirense obtiveram vários lugares no pódio das diferentes provas, incluindo cinco primeiros lugares.

A próxima fase desta competição terá lugar em Condeixa-a-Nova, no dia 21 de Fevereiro.