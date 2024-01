Durante o intervalo dos ensaios para o seu espectáculo no Centro de Artes e Espetáculos na semana passada, o comediante Pedro Teixeira da Mota aproveitou para visitar as instalações do Ginásio, onde foi recebido para conhecer a Sala Museu do clube e para participar numa partida de ténis de mesa.

O artista, que foi levado a conhecer um pouco da história e vivência do clube, foi também introduzido ao sócio n.º1 e conservador do museu, José Rolinho Sopas, como demonstrado na imagem.