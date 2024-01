No próximo domingo, pelas 16 horas, o grupo cénico da Sociedade Boa União Alhadense vai realizar uma peça de teatro de comédia intitulada “Milagre no Convento de Santa Maria Joana”, da autoria de Jean-Pierre Martinez e com a encenação de Marques Cabete.

A comédia de dois actos vai ser realizada na sede desta colectividade e requere marcação prévia a partir da sua bilheteira ou através do contacto telefónico 233 930 410 .