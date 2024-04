Jaime Freire vence concurso literário

O figueirense Jaime Freire venceu a primeira edição do Prémio Literário Maria da Nóbrega na Mealhada, anunciou o jornal online Bairrada Informação.

Jaime Freire, advogado e escritor, natural da Figueira da Foz, venceu a primeira edição do Prémio Literário Maria da Nóbrega com o conto “Bussaco Ilustre”.

Foram a concurso 65 contos provenientes de autores de norte a sul do país, que atestaram, segundo palavras de António Breda Carvalho, presidente do júri, que “vale a pena apostar na cultura literária, na medida em que leva o concelho da Mealhada longe”, referindo que “numa primeira fase eliminamos trabalhos que não cumpriam o regulamento, nomeadamente, discrepâncias históricas ou fugida ao tema proposto”. Breda de Carvalho referiu ainda que “a literatura não é uma ciência exata. Um dia quando o júri colocar uma máquina de inteligência artificial, mesmo assim haverá sempre uma grande subjectividade”.

Sobre a obra vencedora, Miguel Midões, outro dos elementos do júri – onde também esteve Clara Cabral -, e também ele autor de dois livros, destacou “a modernidade, resguardando-se, contudo, da banalidade”.

O vencedor do Prémio Maria da Nóbrega, Jaime Freire, disse que “a arte e a cultura conduzem à paz. Aqui tentei juntar dois universos – o da literatura e a do cinema – num lugar fascinante como é o da Mata do Bussaco”.