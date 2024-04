Canoístas Norberto Mourão e Alex Santos selecionados para Paralímpicos Paris2024

Os canoístas Norberto Mourão e Alex Santos vão ser os dois representantes portugueses na modalidade nos Jogos Paralímpicos Paris2024, anunciou o Comité Paralímpico de Portugal (CPP).

Os dois atletas, que já marcaram presença nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, foram escolhidos, depois de realizadas as provas seletivas, que também envolveram a escolha dos canoístas para os Jogos Olímpicos, da Federação Portuguesa de Canoagem.

No Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, Alex Santos levou a melhor sobre Floriano Jesus na prova de 200 metros KL1, na qual foi quinto classificado nos Jogos Tóquio2020, disputados em 2021.

Norberto Mourão, medalha de bronze nos 200 metros VL2 em Tóquio2020, foi o único inscrito na sua classe na prova seletiva, pelo que assegurou automaticamente a sua presença em Paris2024.

Os dois canoístas são, para já, os primeiros nomes conhecidos na comitiva de atletas portugueses, uma vez que todas as vagas asseguradas são não nominais e serão atribuídas aos atletas mediante critérios de seleção definidos por cada uma das federações de modalidade, em articulação com o CPP.

Além das duas quotas na canoagem, Portugal tem asseguradas mais 12 nos Jogos Paralímpicos Paris2024, que se disputam entre 28 de agosto e 08 de setembro, sendo quatro no atletismo, quatro na natação, três no boccia e uma no ciclismo.