Medalha da Cidade ao Ateneu Alhadense no seu centésimo aniversário

A tarde de ontem, realizou-se na sede do Ateneu Alhadense a festa que celebrou o centenário daquela coletividade.

Uma atuação musical a cargo da Sociedade Boa União Alhadense, seguido do Rancho da “casa”, um rancho fundado em 1924 e que após várias décadas de paragem voltou à atividade em 2003, abriram a tarde.

O presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz conduziu os trabalhos da sessão solene e de proceder à entrega da Medalha da Cidade. Pedro Santana Lopes salientou o “serviço prestado à cultura deste concelho” pela coletividade, “serviços notáveis” em particular no teatro.

Santana Lopes evocou quem fundou a coletividade, os que “deram o melhor pela vida do Ateneu” e saudou, particularmente, a Sociedade Filarmónica Boa União Alhadense por estar presente, algo que na “sua outra encarnação“ não seria possível assistir, mas que no passado domingo foi demostrativa do respeito que ambas as coletividades têm pelo trabalho uma da outra e de que afinal podem trabalhar em conjunto.

O presidente da autarquia figueirense deu nota de que irá regressar em breve ao Ateneu, para visitar as instalações e ver das suas necessidades mais prementes.