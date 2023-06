Investigadores da Incubadora do Mar & Indústria vão lançar livro para os mais novos

Um livro em formato digital com curiosidades sobre as zonas rochosas entremarés das praias portuguesas vai ser lançado por investigadores de um projecto da Universidade de Coimbra (UC), que visa fortalecer a relação das crianças com o oceano.

Ao longo de dois anos, o “bLueTIDE – Literacia do Oceano para uma Educação Integrada e Dinâmica”, um projecto de educação e comunicação de ciência, percorreu diversas escolas do ensino básico, envolvendo, segundo os promotores, mais de 500 alunos “através de acções de sensibilização, que pretendiam fortalecer a ligação das crianças com o oceano e motivá-las a melhor conhecer e conservar a zona entremarés rochosa”, afirmou a UC em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo a UC, o livro inclui “curiosidades sobre a zona entremarés rochosa e dicas para uma visita divertida e em segurança” àquela parte da costa, que está sujeita à subida e descida da maré, ficando a descoberto na baixa-mar e submersa quando a maré sobe.

O projecto bLueTIDE foi financiado em 25 mil euros pelo fundo EEA Grants (criado pela Islândia, Noruega e Liechtenstein) e liderado pela Incubadora do Mar & Indústria da Figueira da Foz, onde se localiza o laboratório Marefoz da UC.

Contando com a coordenação científica de investigadores do MARE, teve ainda a participação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, do Instituto Politécnico de Leiria e da Universidade de Évora.