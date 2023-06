No dia 10 de Julho, pelas 17 horas, será realizada a 9.ª edição dos Trilhos Moinhos da Gândara, convidando as pessoas a participarem num trail e numa caminhada, com 16 e 8 quilómetros de percurso, respectivamente.

A Junta de Freguesia de Moinhos da Gândara adiantou que para participar é necessária a inscrição prévia, disponível em: https://runmanager.net/eventos/trilhos-moinhos-da-g-ndara/719 .