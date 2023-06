Município lança plataforma “Nós, Figueirenses”

O município da Figueira da Foz apresenta na sexta-feira a plataforma “Nós Figueirenses”, que vai disponibilizar informação do séc. XVII ao séc. XX (até 1910), compilada nos registos paroquiais da freguesia de São Julião.

A plataforma “apresenta-se como uma ferramenta de investigação e informação, que tem como objectivo definir o perfil de figueirenses, a sua origem, profissão, contributos económicos e sociais para o crescimento da cidade”, explicou a autarquia, em comunicado.

“Atendendo ao número de registos a tratar, a plataforma acessível a partir do sítio da Internet do município, no separador Cultura, ficará em constante atualização, prevendo-se que em 2024 toda a informação se encontre tratada e inserida”.

Segundo o município figueirense, a plataforma poderá, a médio/longo prazo, ampliar o período temporal, sendo para isso necessário recorrer a outras fontes de informação, nomeadamente os registos civis.

A apresentação coincide propositadamente com o Dia Internacional dos Arquivos, instituído em 2007, com o objectivo de consciencializar as comunidades para a importância da preservação da documentação, tratamento e comunicação para salvaguardar a memória colectiva.

A plataforma figueirense integra o projecto “Nós, Portugueses”, promovido pela editora Guarda-Mor, em estreita colaboração com a Associação dos Amigos da Torre do Tombo e a Direção-Geral de Arquivos, entidade que tutela o Arquivo Nacional da Torre do Tombo e a quase totalidade dos Arquivos Distritais portugueses.

A apresentação vai decorrer pelas 15 horas, no Quartel da Imagem.

Ainda na sexta-feira, a Câmara Municipal promove um Dia Aberto nos Arquivos, com visitas orientadas aos Arquivos Fotográfico e Histórico, realizadas mediante inscrição prévia (arqfoto@cm-figfoz.pt e arquivo.historico@cm-figfoz.pt).