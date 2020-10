Injúrias a agente de autoridade

No domingo, pelas 00h15, na Rua Cândido dos Reis, em Buarcos, foi detido um homem de 51 anos, por tentativa de agressões e injúrias a um agente de autoridade.

Segundo nota da PSP, “por haver conhecimento de que na referida artéria estaria a decorrer uma desavença entre vários indivíduos, de imediato os agentes se deslocaram para o local. Aí chegados, e, com o intuito de se inteirarem do que teria ocorrido, apuraram que o suspeito já teria agredido várias pessoas que já não se encontravam no local. Confrontado com o descrito, este assumiu uma atitude muito agressiva e injuriosa, tendo puxado o blusão de um agente”. Perante os factos foi detido.