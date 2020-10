CCDR: Isabel Damasceno eleita presidente no Centro com 1.909 votos em universo de 2.836

A presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Isabel Damasceno, foi reconduzida no cargo, nas eleições de terça-feira, com 1.909 votos num universo de 2.836 eleitores.

Na eleição da nova presidente da CCDRC, candidata única ao cargo, participaram 2.420 membros do colégio eleitoral, constituído por 2.836 autarcas dos 77 municípios da região Centro envolvidos no sufrágio.

Segundo os resultados definitivos do acto eleitoral, revelados hoje pela Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), foram registados 416 votos brancos e 95 nulos.

Presidente social-democrata da Câmara de Leiria, entre 1998 e 2009, a economista Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa, de 64 anos, já liderava a CCDRC desde o início do ano.

Nessa data, assumiu o lugar por despacho da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que desempenhava tais funções antes de ingressar no actual Governo de António Costa.

A escolha da líder da CCDRC, com sede em Coimbra, coube a um colégio eleitoral constituído por 2.836 eleitos locais, dos quais 77 são presidentes das câmaras.

Quando Ana Abrunhosa assinou o despacho de nomeação, em 21 de Janeiro, Isabel Damasceno exercia o cargo de vogal executiva do Programa Operacional Regional – Centro 2020, área em que trabalhou durante uma década com a actual ministra da tutela.