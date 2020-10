“Semana da Alimentação” vai ser celebrada com diversas actividades

O dia 16 de Outubro marca o Dia Mundial da Alimentação, celebrado anualmente com o objectivo de sensibilizar para a importância da adopção de políticas, programas e acções visando a eliminação da fome no mundo e assegurar a segurança alimentar dos povos.

O município da Figueira da Foz decidiu marcar esta data, com a ajuda de várias entidades locais, preenchendo esta semana, de 12 a 16 de Outubro, com diversas actividades presenciais e online, sob o tema “Cultivar, alimentar, preservar. Juntos – As nossas Acções são o nosso Futuro“, dirigidas a diferentes públicos-alvo, com o objectivo de dinamizar noções e ideias sobre o nutricionismo e a alimentação dentro das diferentes camadas da população.

Para informações mais pormenorizadas do cartaz e dos seus eventos, a programação está disponível na página online do município em: www.cm-figfoz.pt