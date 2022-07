Iniciativa promove a leitura em Buarcos

A entidade Ao Pé das Letras promove a iniciativa “Férias com Livros”, de hoje a 4 de Setembro, na Praça Dr. Traqueia, em Buarcos, num evento com apoio da Câmara Municipal da Figueira da Foz, afirmou hoje a autarquia.

A iniciativa, que decorre todos os dias das 10 às 24 horas, tem como objectivo “contribuir para a divulgação do livro enquanto elemento de lazer, conhecimento e de aprendizagem”.

“Uma feira do livro que vai promover encontros com escritores, sessões de autógrafos e outras iniciativas, numa época do ano em que à população residente se juntam muitos veraneantes que elegem a cidade da Figueira da Foz para passar as suas férias”, frisou o município.